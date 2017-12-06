Глава Олимпийского комитета России извинился перед МОК (5)

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В мире | 6 декабря 2017 года, 10:38

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков извинился перед исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами. Речь, которую он произнес во время заседания 5 декабря, опубликовал "Р-Спорт".

"Я как президент Олимпийского комитета России приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране", — сказал Жуков.

При этом он обратил внимание исполкома на тот факт, что сейчас больше всего страдают молодые спортсмены, которые во время Олимпийских игр в Сочи не входили в состав национальной команды.

"Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной идентификации, без гимна, без флага", — подчеркнул глава ОКР.

На заседании, которое прошло в Лозанне (Швейцария), исполком МОК постановил отстранить сборную России от участия в олимпийских играх-2018 за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою "чистоту". Они получат возможность соревноваться под нейтральным флагом.

Жуков и ОКР были дисквалифицированы. Также российская сторона обязана возместить расходы на проведение расследований и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования.

Пожизненное отстранение от Олимпиад получил вице-премьер Виталий Мутко и бывший замминистра спорта Юрий Нагорных.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 5
ТО1 час назад
А куда им деться капиталистам, финансово они повязаны и в случае сопротивления им перережут денежную пуповину. Да и разных Родченковых они сами себе и создают. Россия - страна создающая себе проблемы, потом мужественно их преодолевает.
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Ритуля1 час назад
Англичане и американцы проиграли Сирию, вот так они лишь смогли по-шакальи огрызнуться.
5
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ёжик1 час назад
не понял смысл извинений, за эти извинения гнать его в шею, на летней олимпиаде американцы в наглую по справке чуть не семейного врача пили допинг а этот козёл извиняется, второй родченко
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