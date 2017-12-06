Глава Олимпийского комитета России извинился перед МОК (5)
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков извинился перед исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами. Речь, которую он произнес во время заседания 5 декабря, опубликовал "Р-Спорт".
"Я как президент Олимпийского комитета России приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране", — сказал Жуков.
При этом он обратил внимание исполкома на тот факт, что сейчас больше всего страдают молодые спортсмены, которые во время Олимпийских игр в Сочи не входили в состав национальной команды.
"Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной идентификации, без гимна, без флага", — подчеркнул глава ОКР.
На заседании, которое прошло в Лозанне (Швейцария), исполком МОК постановил отстранить сборную России от участия в олимпийских играх-2018 за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою "чистоту". Они получат возможность соревноваться под нейтральным флагом.
Жуков и ОКР были дисквалифицированы. Также российская сторона обязана возместить расходы на проведение расследований и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования.
Пожизненное отстранение от Олимпиад получил вице-премьер Виталий Мутко и бывший замминистра спорта Юрий Нагорных.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.