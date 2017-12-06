В мире |

Отстранение российской сборной от участия в зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане обсуждают РБК и другие ведущие газеты.

Вердикт исполкома Международного олимпийского комитате (МОК) вынесен во вторник. Решение базируется на расследовании МОК в отношении российской сборной, которую подозревали в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады 2014 года в Сочи.

При этом МОК допустил участие в Играх российских спортсменов, которые докажут, что они не применяли допинг в соревнованиях под олимпийским флагом.

В случае допуска спортсменов под нейтральным флагом вопрос о поездке российских атлетов, скорее всего, "будет принимать руководство страны", - отметил в беседе с РБК заместитель главного редактора "Чемпионата.com" Евгений Слюсаренко.

"Олимпийский комитет России и все прочие спортивные люди могут как угодно отреагировать, но решают не они, решает вы знаете кто", - добавил Слюсаренко.

"Формально у российских властей нет рычагов воздействия на тех спортсменов, которые захотят выступить в соревнованиях под нейтральным флагом", - говорит руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов. - Учитывая, что в истории спорта было немало случаев, когда спортсмены выступали под нейтральным флагом, вряд ли российские власти станут препятствовать в этом своим гражданам - это может повлечь за собой как судебные разбирательства, так и очередной международный скандал".

Среди бывших олимпийских чемпионов нет единого мнения о том, допустимо ли выступать под нейтральным флагом.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, биатлониста Сергея Чепикова, многие спортсмены согласятся на условия МОК.

"Если спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, мы все равно знаем, что они наши, и мы будем за них болеть. Если все будет в рамках приличия и не будет унижений российской стороны, то власти будут не против того, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду. Я вижу, как у спортсменов горят глаза - это цель их спортивной карьеры, они готовились, пробежали и проехали много километров и нацелены на покорение вершины".

Бывший партнер Чепикова по олимпийской биатлонной команде Владимир Драчев не согласен с такой позицией.

"Принимать решение, конечно, спортсмену, - говорит Драчев, ныне депутат Госдумы от "Единой России". - Но все-таки спортсмены готовились именно под флагами сборной России, столько было усилий, и патриотизм вырабатывался годами, наверное, все-таки это важнее. И даже когда ты встанешь на пьедестал, принеся даже золото, кому ты его принесешь? Выступать для каких-то белых флагов, на мой взгляд, - это неправильно".

фото: pixabay.com