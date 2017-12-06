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Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) обратился к своим сторонникам с просьбой подписаться на его страницу в Twitter, так как ему не хватало 74 подписчиков до 3 млн. В итоге, как обнаружили многие американские СМИ, к утру вторника от председателя комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США отписались 20 тыс. человек.

"От 3 млн в Twitter нас отделяют всего 74 человека - оповестите всех знакомых и помогите нам достичь этой важной вехи!" - написал в понедельник законодатель на своей странице в сети микроблогов. Но в итоге 20 тыс. человек отписались от него.

We're only 74 Twitter followers away from 3M - spread the word & help us reach this big milestone! — John McCain (@SenJohnMcCain) December 4, 2017

Как отмечают обозреватели, это связано с тем, что Маккейн поддержал после продолжительных дебатов законопроект о крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформе, проведение которой было одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. "Поскольку вы решили позаботиться только о себе и богатых друзьях, я решил от Вас отписаться", - написал один из недовольных пользователей.

"Может быть, вы дадите своим подписчикам миллионы долларов, которые украли у трудолюбивых американцев", - подметил второй. Но уже к концу вторника число подписчиков сенатора выросло до 3 000 779, достигнув "важной вехи".

Маккейн проголосовал за налоговую реформу Республиканской партии, несмотря на критику демократов, которые считают, что законопроект в первую очередь принесет преимущества богатым и корпорациям за счет представителей среднего класса и бедных американцев.

Основное положение реформы - это снижение налогового бремени для бизнеса, корпораций и предприятий. Сейчас ставка составляет 35%, по мнению республиканцев, это делает американские компании неконкурентоспособными в мировой арене. Налог предлагается снизить до 20%.