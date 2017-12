В мире |

Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) обратился к своим сторонникам с просьбой подписаться на его страницу в Twitter, так как ему не хватало 74 подписчиков до 3 млн. В итоге, как обнаружили многие американские СМИ, к утру вторника от председателя комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США отписались 20 тыс. человек.

"От 3 млн в Twitter нас отделяют всего 74 человека - оповестите всех знакомых и помогите нам достичь этой важной вехи!" - написал в понедельник законодатель на своей странице в сети микроблогов. Но в итоге 20 тыс. человек отписались от него.

We're only 74 Twitter followers away from 3M - spread the word & help us reach this big milestone!