Кремль прокомментировал отстранение России от Олимпиады (5)

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В мире | 6 декабря 2017 года, 13:31

Решение Международного олимпийского комитета (МОК), отстранившего сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, требует глубокого анализа, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в среду, 6 декабря, передает корреспондент "Ленты.ру".

"Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем как выносить какие-то суждения на этот счет", — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Москве предстоит еще ответить на ряд вопросов, и для этого необходимы контакты с Международным олимпийским комитетом.

"Необходимо сейчас определить, кто будет вести эти контакты, как будет вести контакты и ряд других технологических вопросов подлежат прояснению", — сообщил он.

По словам Пескова, до того как "состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения не сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения представляется преждевременным".

"Ситуация серьезна, она требует глубоко анализа. Эмоциям поддаваться неверно", — повторил представитель Кремля.

фото: flickr.com

Источник: Lenta.ru
Комментарии 5
шустрый36 минут назад
Циля,тебя даже евреи терпеть не могут и судя по всему,ты не циля,а Мудите во всей красе.
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Well9 минут назад
Ой, да перестаньте обращать внимание на этого отморозка якобы Цилю. Во-первых, это мужик, во-вторых - дегенерат из дальнего хутора. Он ненавидит не только русских, но и другие нации, как , например, евреев. На фига ж тратить на психически больного свою энергию? Разв еж дегенерация лечится?
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скарлет пимпирнел15 минут назад
Циля это русскаязычная крыса с хахлятска латышскими корнями её прогнившая душонка встревожена што Россия встаёт с колен а её заморские хзяева падают на колени и падая разбрасываются гавном чтоб испачкать окружающих
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