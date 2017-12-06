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Виртуальный помощник Алиса, разработанный компанией "Яндекс", выдвигается на пост президента Российской Федерации. Об этом сообщили в компании.

В предвыборном штабе Алисы объяснили, что помощник намерена сформировать "политическую систему будущего, построенную исключительно на рациональных решениях, которые принимаются на основе четких алгоритмов".

Алиса позиционируется как "президент, который знает тебя лично", поскольку диалог с ней может построить каждый россиянин. Также создатели штаба заявляют, что в него входят предприниматели, бизнесмены, маркетологи и представители творческих профессий, но имена конкретных личностей не уточняются.

На данный момент за выдвижение Алисы собрано почти 4 тысячи голосов, говорится на сайте кампании. Основатель предвыборного штаба виртуального кандидата Роман Зарипов отметил, что искусственный интеллект лишен слабых сторон, присущих человеку с его инстинктами и эмоциями.

"Он руководствуется логикой, смотрит на вещи объективно и не стареет", — добавил он.

Выборы главы государства состоятся 18 марта, избирательная кампания должна стартовать в декабре. По закону, избранный президент будет занимать эту должность шесть лет.

фото: alice.yandex.ru