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Президент Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.

Сегодня к Путину с вопросом об участии в выборах обратились волонтеры на форуме "Доброволец" в Москве. В ответ президент назвал ответственным для любого человека решение об участии в выборах главы государства и заявил, что примет его в ближайшее время.

Путин был впервые избран президентом в марте 2000 года, в 2004-м он переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012-м снова стал главой российского государства.

В последние месяцы Путина многократно спрашивали о возможности его участия в выборах в качестве кандидата, но российский лидер заявлял, что еще не решил, будет ли он баллотироваться. В начале октября на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке".

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.