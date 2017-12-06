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Страны НАТО считают, что сейчас нормализация диалога с Россией невозможна, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы долго обсуждали в ходе этой встречи — в частности, вчера за ужином — то, каким должно быть взаимодействие с Россией. Есть консенсус среди всех членов НАТО, что сегодня нормализации диалога с Россией не происходит", — поделился Тиллерсон с журналистами в Брюсселе.

По его словам, периодически проходят встречи Совета Россия — НАТО, однако возвращаться к регулярным заседаниям альянс не намерен. Тиллерсон отметил, что США поддерживают "результативный диалог", но не "общение ради общения".

В качестве условий возобновления разговора с Москвой глава Госдепартамента назвал разрешение ситуации на Украине и прекращение Россией "гибридной войны". Он добавил, что такие действия "неприемлемы и нестерпимы".

При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам, что НАТО хотело бы расширить практику взаимных брифингов по военным учениям и обсудить с Кремлем "гибридные угрозы". По его словам, военное руководство альянса заинтересовано в прямых контактах с главой российского Генштаба.

Столтенберг подчеркнул, что члены блока сочли эффективным подход в отношении России, согласованный на саммите в Варшаве. Он заключается в усилении коллективной обороны при открытости к общению, добавил генсек.