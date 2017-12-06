Тиллерсон: страны НАТО считают невозможным восстановление отношений с Россией (5)

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В мире | 6 декабря 2017 года, 20:12

Страны НАТО считают, что сейчас нормализация диалога с Россией невозможна, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы долго обсуждали в ходе этой встречи — в частности, вчера за ужином — то, каким должно быть взаимодействие с Россией. Есть консенсус среди всех членов НАТО, что сегодня нормализации диалога с Россией не происходит", — поделился Тиллерсон с журналистами в Брюсселе.

По его словам, периодически проходят встречи Совета Россия — НАТО, однако возвращаться к регулярным заседаниям альянс не намерен. Тиллерсон отметил, что США поддерживают "результативный диалог", но не "общение ради общения".

В качестве условий возобновления разговора с Москвой глава Госдепартамента назвал разрешение ситуации на Украине и прекращение Россией "гибридной войны". Он добавил, что такие действия "неприемлемы и нестерпимы".

При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам, что НАТО хотело бы расширить практику взаимных брифингов по военным учениям и обсудить с Кремлем "гибридные угрозы". По его словам, военное руководство альянса заинтересовано в прямых контактах с главой российского Генштаба.

Столтенберг подчеркнул, что члены блока сочли эффективным подход в отношении России, согласованный на саммите в Варшаве. Он заключается в усилении коллективной обороны при открытости к общению, добавил генсек.

Источник: РИА Новости
Комментарии 5
Профессор Преображенский12 минут назад
Советы космического масштаба и космической же глупости. Ты откуда всплыло, чудо патриотическое?
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Ахмедменьше минуты назад
Не смейтесь над патриотом- грех смеяться над больными
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Alex3 минуты назад
Чёт ПЭТРиот от пацанского восторга сёдни первый выскочил ...На сегодня главное событие дня - объявленный министром обороны России полный разгром ДАИШ/ИГИЛ в Сирии. КЛОАКАлициция из 69 стран ( во главе США )так долго боровшаяся с "тенями в пустыне " 4 года (в их числе и Латвия ),остались в большой заднице ! Сирию очистили несколько стран,числом пальцев на одной руке...
Самый смех наверное сразу не все увидят - госсекр США от имени НАТы заявляет ,что страны НАТы ...А куда очкарика датского дели ? Теперь надеюсь все слепые увидят кто главнокомандующий НАТы ? Запад со своим кумиром Фашингтоном совсем рамсы попутал, теперь мелкие шавки не знают кого слушать и куда звонить.Да ПЭТРиот ?Да и просто планетарный люд запутался ,кто где наШальника в вашем евроболоте !
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