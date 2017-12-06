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Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 22 рейса в связи с закрытием одной из полос в международном аэропорту "Шереметьево", пассажиров отмененных рейсов просит не прибывать в аэропорт, следует из сообщения компании.

В среду самолет латвийской авиакомпании airBaltic рейсом из Риги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел из-за сильного ветра и скользкой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщила авиакомпания в Twitter.

Речь идет о рейсах SU2436/2437 Москва — Дюссельдорф — Москва, SU2304/2305 Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва, SU2594/2595 Москва — Мюнхен — Москва, SU2404/2405 Москва — Рим — Москва, SU2534/2535 Москва — Осло — Москва, SU2386/2387 Москва — Стокгольм — Москва, SU2428/2429 Москва — Болонья — Москва, SU2134 /2135 Москва — Стамбул — Москва, SU1314/1315 Москва — Минеральные Воды — Москва, SU2114/2115 Москва — Таллин — Москва, а также SU1130/1131 Москва — Сочи — Москва.

Тем временем прокуратура начала проверку в связи с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Самолет латвийской авиакомпании airBaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту Шереметьево.Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего», - отметили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что если в ходе проверки выявятся виновные в инциденте, они будут привлечены к ответственности.