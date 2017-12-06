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Россия будет идти только вперёд, её никто и никогда не остановит. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, сообщает РИА Новости. «Россия будет идти только вперёд, и в этом движении вперед её никто и никогда не остановит», — отметил президент в ходе встречи с работниками предприятия ГАЗ.

Путин также поблагодарил сотрудников завода за реакцию на его объявление о готовности участвовать в президентских выборах в 2018 году.

«Спасибо за эту реакцию, спасибо за ваш труд прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, предприятию, городу, стране. Уверен, что всё у нас получится», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин объявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году.