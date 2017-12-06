Информатор WADA Родченков выразил опасения за свою жизнь (2)

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В мире | 6 декабря 2017 года, 18:06

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков опасается за свою жизнь, несмотря на предоставленную США программу защиты свидетелей. Об этом рассказал адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Джим Уолден, передает Insidethegames.

По его словам, Родченков «горд» решением исполкома МОК, отстранившего российскую сборную от участия в Олимпийских играх 2018 года, однако «до конца жизни вынужден будет оглядываться через плечо». Уолден описал Россию как «очень решительного и трудного противника» для своего подзащитного.

2 декабря Родченков рассказал о попытке сделать себе харакири. Он также назвал психиатрическую больницу прекрасным местом для общего развития.

5 декабря стало известно, что Родченков страдает психическим расстройством. Согласно документам, он совершил попытку самоубийства в 2011 году в состоянии алкогольного опьянения. В НИИ имени Склифосовского ему поставили психический диагноз: «депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами».

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
Alex35 минут назад
Да кому ты нужен ,дерьмо человеческое ( соврал ,америкосам в самый раз )...Надеюсь повторное харакири у тебя получится...
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Я 7 минут назад
И правильно делает, для америкосов он отработанный материал и воизбежании того чтоб он чего то лишнего не ляпнул о сговоре , о преднамеренном фальсификации проб, они его и уберут, а дальше- кому это выгодно, рука кремля, проверенный сценарий, поднимается весь ресурс СМИ и создается общественное мнение России пока трудно состязаться с огромным количеством совссем недружелюбных западных журналюг.
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