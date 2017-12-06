Собчак прокомментировала намерение Путина участвовать в выборах (3)

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В мире | 6 декабря 2017 года, 19:18

Заявившая о намерении участвовать в президентской гонке в 2018 году Ксения Собчак прокомментировала сообщения о том, что Владимир Путин намерен вновь баллотироваться на пост главы российского государства.

«Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, как мы знаем о том, что Путин, скорее, выиграет эти выборы, как всегда», — цитирует Собчак РИА Новости.

Она добавила, что, по её мнению, идти на выборы всё равно надо.

«Надо говорить от лица тех людей, которые хотят перемен», — сказала Собчак.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года.

Источник: РИА Новости
Комментарии 3
Во как 1 час назад
Говорящая лошадь
2
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взгляд художника25 минут назад
"Сказочная" говорящая лошадь.
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Alex51 минуту назад
...Надо говорить от лица тех людей, которые хотят перемен...
Зачем говорить от лица кого-то ? Есть своё лицо, думаю достаточно - говори...
Какие же перемены она имеет ввиду ?Вот тут бы повнятней её "программу" почитать ...
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