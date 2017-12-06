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Заявившая о намерении участвовать в президентской гонке в 2018 году Ксения Собчак прокомментировала сообщения о том, что Владимир Путин намерен вновь баллотироваться на пост главы российского государства.

«Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, как мы знаем о том, что Путин, скорее, выиграет эти выборы, как всегда», — цитирует Собчак РИА Новости.

Она добавила, что, по её мнению, идти на выборы всё равно надо.

«Надо говорить от лица тех людей, которые хотят перемен», — сказала Собчак.

Собчак прокомментировала заявление Путина об участии в выборах президента https://t.co/Il8jxSCEhi pic.twitter.com/42NCKvIb30 — RT на русском (@RT_russian) 6 декабря 2017 г.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года.