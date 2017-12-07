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Президент России Владимир Путин является лидером, который сегодня заслуженно пользуется поддержкой граждан, надо с этим считаться, и ориентироваться на то, на что настроен народ, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.

"Ситуация такая, что много проблем у России, и очень сложная международная (обстановка). Отсюда у народа естественное желание застраховаться и не спешить с принятием решений. Путин сегодня, действительно, лидер, который заслуженно пользуется поддержкой народа, и надо с этим считаться и, я думаю, на это надо ориентироваться – на что настроен народ", — заявил Горбачев РИА Новости, говоря о решении президента.

"Люди живут сейчас непросто очень, напряженно, и жизнь такая, в которой надо многое знать, и многое еще решать, выводить из тупиков и так далее", — добавил политик.

Путин в среду в ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации на выборах в 2018 году.

фото: flickr.com/photos/keenpress