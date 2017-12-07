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В сети появились новые видео с места пожаров в Калифорнии. Именно так, по мнению некоторых пользователей соцсетей, должна выглядеть преисподняя.

Climate change doesn't just have the potential to create hell on earth - it's already doing so.



These are scenes from California, near Santa Monica, 3 hours ago.pic.twitter.com/3ojzb01W88#climatechange — Why to vote Green (@WhyToVoteGreen) December 6, 2017

«Изменение климата не просто способно создать ад на земле — это уже происходит. Это сцены из Калифорнии, около Санта-Моники, 3 часа назад».

Дорогу, пролегающую вдоль калифорнийских холмов, называют «шоссе смерти» или «дорогой в ад».

Если на кадрах не преисподняя, то очевидец явно едет среди вулканов, шутят пользователи Twitter.

Зрелище шокировало десятки тысяч микроблогеров. Оригинальной видеозаписью очевидца, сделанной неподалеку от «Центр Гетти» в Лос-Анджелесе, за четыре часа поделилось свыше 90 тысяч человек.

Из-за лесных пожаров в калифорнийском округе Вентура объявлен режим ЧС. В связи с этим около 38 тысяч человек получили рекомендации покинуть свои дома. Более 27 тысяч человек уже эвакуированы.