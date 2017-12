В мире |

В сети появились новые видео с места пожаров в Калифорнии. Именно так, по мнению некоторых пользователей соцсетей, должна выглядеть преисподняя.

Climate change doesn't just have the potential to create hell on earth - it's already doing so.



These are scenes from California, near Santa Monica, 3 hours ago.pic.twitter.com/3ojzb01W88#climatechange