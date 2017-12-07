Меркель не поддерживает решение Трампа по Иерусалиму
Германия не согласна с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель. Соответствующую цитату опубликовал в Twitter ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт.
"Федеральное правительство не поддерживает эту позицию, поскольку статус Иерусалима должен обсуждаться в рамках "формулы двух государств", - подчеркнула Меркель.
Урегулирование ближневосточного конфликта на основе принципа мирного сосуществования двух государств является официальной позицией Берлина.
Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года.
Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.
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