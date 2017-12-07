В мире |

Германия не согласна с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель. Соответствующую цитату опубликовал в Twitter ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт.

"Федеральное правительство не поддерживает эту позицию, поскольку статус Иерусалима должен обсуждаться в рамках "формулы двух государств", - подчеркнула Меркель.

Урегулирование ближневосточного конфликта на основе принципа мирного сосуществования двух государств является официальной позицией Берлина.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года.

Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

фото: flickr.com/photos/ministeriodeciencia