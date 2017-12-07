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Представитель палестинского движения ХАМАС в интервью изданию Independent заявил, что решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства США, приведет к крайне отрицательным последствиям.

«Решение Трампа по Иерусалиму не сможет изменить того факта, что Иерусалим — арабская мусульманская земля», — сказал он.

По его словам, этот шаг «открывает врата ада» для Вашингтона в ближневосточном регионе. Кроме того, представитель ХАМАС добавил, что «решение глупое, и время покажет, что больше всего от него проиграют» Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу за «отважное и справедливое» решение.

В свою очередь глава Палестины Махмуд Аббас назвал решение Трампа концом американского участия в ближневосточном мирном процессе.