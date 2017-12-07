В мире |

Российские спортсмены смогут пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в случае выполнения решений исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), заявил накануне на пресс-конференции президент МОК Томас Бах.

"Мы оставили возможность пройти российским спортсменам на церемонии закрытия с национальным флагом. Такое решение может подвести черту под этим неприятным эпизодом в олимпийском движении. И тогда после применения этих санкций все вновь будут горячо приветствоваться на Олимпийских играх и в олимпийском движении", - цитирует Баха ТАСС.

Во вторник МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Отечественным спортсменам предложено соревноваться под нейтральным флагом, при этом "чистых" атлетов будет отбирать специальная комиссия.

"В таком случае церемония закрытия может стать сигналом, что Россия приняла и выполнила требования, и новое начало стало возможным. Мы ориентируемся на чистое будущее российского спорта. Я полагаю, что это стало бы действительно решительным сигналом для нового начала", - добавил глава МОК.

Президент также подчеркнул, что МОК возьмет на себя все расходы по участию приглашенных нейтральных спортсменов из РФ в Олимпийских играх 2018 года.

"Если МОК приглашает спортсменов, то в таком случае мы покрываем их путевые расходы. Из нашего решения видно, что эти спортсмены не будут отличаться от любых других, участвующих в соревнованиях. Они будут размещены бесплатно, есть бесплатно, будет оплачена часть обслуживающего персонала", - уточнил он.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе. Формальное одобрение на выступление в нейтральном статусе должно дать Олимпийское собрание, которое пройдет в Москве 12 декабря.

"Я надеюсь и даже уверен, что чистые российские атлеты воспользуются предоставленной возможностью и выступят на Играх в Пхенчхане, представляя новое поколение чистых спортсменов", - заявил глава МОК, отговаривавший россиян от бойкота после заседания исполкома.

фото: Flickr