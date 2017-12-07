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Парламент Австралии в четверг большинством голосов принял решение о легализации однополых браков на территории страны, сообщает портал news.com.au.

Решение парламента было встречено ликованием и аплодисментами. Закон может быть ратифицирован в течение нескольких дней, после чего вступит в силу в установленную правительством дату или по истечению 28 дней.

На прошлой неделе предложение о легализации однополых браков было одобрено сенатом страны, набрав 43 голоса "за" и 12 — "против".

"Настало время увеличению числа браков. Увеличению обязательств. Большей любви и уважению. Равенство при заключении брака было достигнуто", — написал в Twitter премьер-министр страны Малькольм Тернбулл.

В ноябре на сайте Australian Bureau of Statistics (ABS) были опубликованы данные национального опроса, который показал, что более 60% жителей страны поддерживают однополые браки. Всего в опросе приняли участие более 12,7 миллиона австралийцев, что составляет 79,5% от 16 миллионов жителей страны, имеющих право голоса. Тогда премьер-министр страны пообещал, что принятие законопроекта возможно уже к Рождеству.