Южная Корея выделила деньги на уничтожение Ким Чен Ына
Южная Корея создаст специальный отряд для ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
Руководство Южной Кореи официально заложило в оборонный бюджет страны на 2018 год расходы на убийство Ким Чен Ына. 340 миллионов вон (310 тысяч долларов) будут направлены на тренировку и оснащение отряда из тысячи человек, целью которого будет являться уничтожение северокорейского руководства.
Предполагается, что отряд будет тренироваться по программе американского отряда SEAL Team Six, который в 2011 году ликвидировал международного террориста Осаму бен Ладена, пишет газета. В распоряжение спецназовцев поступят беспилотники-самоубийцы, разведывательные дроны и станковые гранатометы. Существуют и планы по модернизации и усовершенствованию американского транспортного вертолета Ch-47 Chinook, который должен будет незаметно проникнуть на территорию Северной Кореи.
Южнокорейские чиновники собираются со временем увеличить расходы на отряд, потратив на него 26 миллиардов вон ($24 миллиона долларов).
Ранее в четверг власти КНДР заявили, что война на Корейском полуострове неизбежна. В МИД Северной Кореи посчитали, что военные учения, проводимые США и Южной Кореей, а также заявления чиновников из Вашингтона являются свидетельствами подготовки к нанесению удара по КНДР. В Пхеньяне отметили, что не хотят войны, однако прятаться от нее не будут.