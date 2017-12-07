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Американский журнал Rolling Stone опубликовал список из десяти худших кинолент, которые вышли на экраны в 2017 году.

Первое место досталось фантастическому блокбастеру "Трансформеры: Последний рыцарь" режиссера Майкла Бэя. Отмечается, что пятая часть франшизы про огромных боевых человекоподобных роботов эксплуатирует старые и надоевшие клише, и фильм получился настолько неудачным, что сыгравший в нем Марк Уолберг зарекся сниматься в сиквелах.

На втором месте — экранизация книжного цикла Стивена Кинга "Темная Башня" с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи. Кинокритики назвали ленту пособием по тому, "как полностью испортить адаптацию". Третья строчка досталась БДСМ-мелодраме "На пятьдесят оттенков темнее".

В десятку также вошли картины "Песня за песней" Терренса Малика, "Мумия" с Томом Крузом, приключенческий боевик "Между нами горы" с Эльбой и Кейт Уинслет, "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона, вторая часть комедии "Здравствуй, папа, Новый год!" и драма "Субурбикон" Джорджа Клуни.

Завершает антирейтинг анимационная лента «Эмоджи фильм», в которой актер Патрик Стюарт (старый Чарльз Ксавьер из серии «Люди Икс») озвучил какашку.

Кадр: фильм "Трансформеры: Последний рыцарь"