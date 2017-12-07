Курс биткоина за четыре часа превысил 15 тысяч долларов
В мире | 7 декабря 2017 года, 15:13
Курс биткойна продолжает обновлять рекорды, криптовалюта превысила отметку в 15 тысяч долларов, свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Днем 7 декабря курс биткоина составляет 15 268.10 долларов. Таким образом он подскочил еще на 17%.
Четыре часа назад курс биткоина превысил отметку в 14 тысяс долларов.
В настоящее время капитализация рынка этой криптовалюты составляет более 255 млрд долларов исходя из текущего курса.
фото: Flickr
Источник: Газета.ru