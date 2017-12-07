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Курс биткойна продолжает обновлять рекорды, криптовалюта превысила отметку в 15 тысяч долларов, свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Днем 7 декабря курс биткоина составляет 15 268.10 долларов. Таким образом он подскочил еще на 17%.

Четыре часа назад курс биткоина превысил отметку в 14 тысяс долларов.

В настоящее время капитализация рынка этой криптовалюты составляет более 255 млрд долларов исходя из текущего курса.

фото: Flickr