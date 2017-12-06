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Британский архитектор Мигель Боливар представил книгу под названием "Архисутра". Как сообщает издание Nine, она представляет собой руководство, как использовать знания о сексе при проектировании жилья.

В книге собраны иллюстрации основных поз в сексе с подробным описанием, инструкциями и чертежами. Источником вдохновения для автора послужила система пропорций "Молудор", разработанная архитектором Ле Корбюзье, а также Витрувианский человек Леонардо да Винчи.

Боливар признался, что на идею написать книгу его натолкнул один случай из жизни. Однажды он увидел как дизайнер покраснел, когда заказчик попросил его сделать замок на двери в спальню. Таким образом архитектор решил показать коллегам, что стоит больше думать о сексе во время работы.

Боливар считает, что если интимную жизнь людей не учитывать при создании проекта, то это негативно скажется на сексуальной жизни жильцов помещения.