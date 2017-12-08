Неаполитанская пицца вошла в список наследия ЮНЕСКО
В мире | 8 декабря 2017 года, 17:05
Приготовление неаполитанской пиццы вошло в список нематериального Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает The Local.
Решение о включении в список искусства "пицайоло" — изготовителей пиццы – было принято на заседании Комитета по Всемирному наследию на южнокорейском острове Чеджудо.
Это произошло после того как около двух миллионов людей подписались под петицией в поддержку заявки Неаполя.
Искусство этих мастеров отличает эффектное обращение с тестом – они подкидывают его в воздух, чтобы оно «напиталось кислородом».
Ранее Италия предлагает внести пиццу в список наследия ЮНЕСКО.
фото: pexels.com
Источник: Газета.ru