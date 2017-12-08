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Приготовление неаполитанской пиццы вошло в список нематериального Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает The Local.

Решение о включении в список искусства "пицайоло" — изготовителей пиццы – было принято на заседании Комитета по Всемирному наследию на южнокорейском острове Чеджудо.

Это произошло после того как около двух миллионов людей подписались под петицией в поддержку заявки Неаполя.

Искусство этих мастеров отличает эффектное обращение с тестом – они подкидывают его в воздух, чтобы оно «напиталось кислородом».

Ранее Италия предлагает внести пиццу в список наследия ЮНЕСКО.

фото: pexels.com