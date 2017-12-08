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Хорватский дизайнер Санда Андерлон создала рисунок, на котором отразила все основные события уходящего 2017 года. Изображение опубликовано на портале Beutler Ink.

Картина включает в себя более 100 событий, которые произошли в мировой политике, спорте и культуре за год. Так, сверху справа вокруг надписи RIP находятся фотографии всех умерших знаменитостей, таких как Честер Беннингтон и Хью Хефнер. Ниже показаны фотографии победителя президентских выборов в США Дональда Трампа и других политиков, еще ниже — "бой года" Макгрегора и Мэйуэзера.

Также на рисунке можно найти жертв сексуальных домогательств со стороны скандально известного продюсера Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, героев сериалов "Очень странные дела" и "Твин Пикс", а также фотографию беременной Бейонсе и популярные мемы.

На портале, по заказу которого был выполнен проект, есть подробное описание всего, что изображено на картине.

В прошлом году художник из Лос-Анджелеса (Калифорния) Нив Баварский (Niv Bavarsky) переосмыслил самый известный триптих нидерландского живописца Иеронима Босха "Сад земных наслаждений" и показал все главные события, произошедшие в 2016 году.

фото: beutlerink.com