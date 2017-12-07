Тиллерсон: Украина - главное препятствие для нормализации отношений с Россией (4)

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В мире | 7 декабря 2017 года, 18:23

Нормализация отношений России и США важна, однако ей мешает вопрос урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Мы с самого начала ясно говорили России, что нам необходимо обсуждать вопрос Украины, для нас он является единственным и самым главным препятствием на пути к нормализации отношений с Россией, чего бы мы очень хотели», — цитирует РИА Новости министра.

Он отметил необходимость улучшения двусторонних отношений.

«Важно, чтобы отношения России и США были лучше. Важно, чтобы страны <…> имели более позитивные отношения. Но мешает вопрос Украины», — добавил Тиллерсон.

Ранее американский посол в Москве Джон Хантсман отметил, что Украина является одним из ключевых пунктов для возобновления нормальных отношений с Россией.

фото flickr.com

Источник: Russia Today
Комментарии 4
Garik2 часа назад
Главное "препятствие" то, что Россия нагнуть себя не дает.
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нашли проблему.1 час назад
Так заберите свои 5 лярдов туда завезёных, и валите домой.
Делов то...
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Volkadaf1 час назад
Плохому танцору.....
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