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Нормализация отношений России и США важна, однако ей мешает вопрос урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Мы с самого начала ясно говорили России, что нам необходимо обсуждать вопрос Украины, для нас он является единственным и самым главным препятствием на пути к нормализации отношений с Россией, чего бы мы очень хотели», — цитирует РИА Новости министра.

Он отметил необходимость улучшения двусторонних отношений.

«Важно, чтобы отношения России и США были лучше. Важно, чтобы страны <…> имели более позитивные отношения. Но мешает вопрос Украины», — добавил Тиллерсон.

Ранее американский посол в Москве Джон Хантсман отметил, что Украина является одним из ключевых пунктов для возобновления нормальных отношений с Россией.

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