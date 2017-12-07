В мире |

После решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, в палестинском городе Вифлееме начались массовые беспорядки и столкновения с израильской полицией.

Протестующие подожгли шины на улицах города, слышны звуки выстрелов. Палестинцы также сожгли флаг Израиля перед израильскими военнослужащими.

Отмечается, что в знак протеста против решения Трампа в Вифлееме потушили рождественские огни.

Президент США Дональд Трамп в среду, 6 декабря, первым в мире объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и распорядился перенести туда посольство Соединенных Штатов из Тель-Авива.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «историческим» решение о признании Иерусалима столицей Израиля, а Турция осудила это решение и назвала его безответственным.

Затем в США объяснили, что таким образом Соединенные Штаты пытаются сделать толчок к мирным переговорам между Израилем и Палестиной.

Конфликт вокруг статуса Иерусалима заключается в том, что палестинцы претендуют на его центр и восточную часть, где находятся многие мусульманские святыни. Желая сохранить нейтралитет, иностранные государства размещают посольства в Тель-Авиве и других городах.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания войны за независимость в 1949 году. В 1967 году, после Шестидневной войны, он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным Иерусалимом, но ООН этого не признала. Посольства стран, имеющих дипломатические отношения с Израилем, расположены главным образом в Тель-Авиве, Герцлии и Рамат-Гане.

Currently trapped with press corps in the West Bank.. #keepingitreal A post shared by Javelin Block (@javelinblock) on Dec 7, 2017 at 5:24am PST

Источник: frontnews.eu