Беспорядки палестинцев вспыхнули в Вифлиеме после решения Трампа по Иерусалиму (1)
После решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, в палестинском городе Вифлееме начались массовые беспорядки и столкновения с израильской полицией.
Протестующие подожгли шины на улицах города, слышны звуки выстрелов. Палестинцы также сожгли флаг Израиля перед израильскими военнослужащими.
Отмечается, что в знак протеста против решения Трампа в Вифлееме потушили рождественские огни.
Президент США Дональд Трамп в среду, 6 декабря, первым в мире объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и распорядился перенести туда посольство Соединенных Штатов из Тель-Авива.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «историческим» решение о признании Иерусалима столицей Израиля, а Турция осудила это решение и назвала его безответственным.
Затем в США объяснили, что таким образом Соединенные Штаты пытаются сделать толчок к мирным переговорам между Израилем и Палестиной.
Конфликт вокруг статуса Иерусалима заключается в том, что палестинцы претендуют на его центр и восточную часть, где находятся многие мусульманские святыни. Желая сохранить нейтралитет, иностранные государства размещают посольства в Тель-Авиве и других городах.
Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания войны за независимость в 1949 году. В 1967 году, после Шестидневной войны, он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным Иерусалимом, но ООН этого не признала. Посольства стран, имеющих дипломатические отношения с Израилем, расположены главным образом в Тель-Авиве, Герцлии и Рамат-Гане.
Источник: frontnews.eu