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В российском МИД вызывает недоумение устроенный спецслужбами фарс с выдворением трех граждан РФ из Латвии, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на просьбу агентства прокомментировать ситуацию вокруг задержания российских граждан в Латвии, в департаменте указали, что, "по имеющейся информации, 1 декабря 2017 года в связи с решением главы МВД Латвии о временном запрете на въезд в страну были задержаны трое наших граждан (Андрей Юров, Станислав Бакуло и Иван Емельянов), следовавшие с группой из шести человек на рейсовом автобусе из Санкт-Петербурга в Ригу через Эстонию для участия в первом всебалтийском турнире по военно-спортивной игре "Аирсофт" по приглашению его организаторов".

"Посольство России в Риге оперативно связалось с латвийскими правоохранительными органами и выяснило, что соотечественники находятся в Центре задержания иностранных граждан Рижского управления погранохраны МВД Латвии и ожидают завершения процедуры депортации", — отметили в департаменте МИД.

"В ходе пребывания наших граждан в упомянутом Центре с ними поддерживался постоянный контакт по линии Консульского отдела", — добавили там.

"Вызывает недоумение устроенный спецслужбами фарс с "выдворением" россиян. Ведь в соответствии с действующими нормативными актами Латвии правоохранительные органы были заранее уведомлены как о предстоящем турнире, так и о персональном составе его участников", — заключили в департаменте информации и печати МИД России.

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