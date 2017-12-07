В мире |

Свыше 50 палестинцев получили травмы в результате столкновений с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителей местных палестинских служб.

«Сегодня у бригады Красного Полумесяца на Западном берегу оказали помощь 49 раненым», — сказал представитель организации.

По его словам, пострадавшие поступали с огнестрельными ранениями, повреждениями от резиновых пуль и с симптомами отравления слезоточивым газом.

В свою очередь, представитель Минздрава сектора Газа сообщил агентству о трёх пострадавших в стычках с военными, которые произошли на границах палестинского анклава.

Ранее сообщалось о «десятках» пострадавших при столкновениях на Западном берегу реки Иордан.

Поводом для протестов стало решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.