Рейтинг Трампа рухнул до рекордного минимума
В мире | 8 декабря 2017 года, 07:47
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до нового исторического минимума. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого центром Pew.
Согласно им, теперь уже меньше трети американцев, лишь 32%, одобряют деятельность Трампа в качестве лидера нации. При этом не одобряют его работу уже 63% опрошенных.
Для сравнения, в августе рейтинг одобрения составлял 34%, а в феврале был на уровне 39%.
Источник: L!FE.ru