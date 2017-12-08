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Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до нового исторического минимума. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого центром Pew.

Согласно им, теперь уже меньше трети американцев, лишь 32%, одобряют деятельность Трампа в качестве лидера нации. При этом не одобряют его работу уже 63% опрошенных.

Для сравнения, в августе рейтинг одобрения составлял 34%, а в феврале был на уровне 39%.