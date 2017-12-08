Президент США Дональд Трамп заявил, что исполнил предвыборное обещание перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим в отличие от своих предшественников.

«Я исполнил обещание, которое дал в ходе предвыборной кампании, остальные — нет», — написал глава государства в Twitter.

Трамп сопроводил свой пост видеоклипом, где запечатлены обещания по Иерусалиму бывших американских лидеров Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего, Барака Обамы, а также самого Трампа.

I fulfilled my campaign promise - others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2017 г.

Ранее сообщалось, что власти Палестины не намерены встречать вице-президента США Майка Пенса в ходе его официального визита в Иерусалим.

6 декабря Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту приступить к подготовке переноса американского посольства из Тель-Авива.

Фото: flickr.com/photos/gageskidmore