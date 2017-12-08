Трамп о решении по Иерусалиму: я исполнил своё предвыборное обещание (2)
«Я исполнил обещание, которое дал в ходе предвыборной кампании, остальные — нет», — написал глава государства в Twitter.
Трамп сопроводил свой пост видеоклипом, где запечатлены обещания по Иерусалиму бывших американских лидеров Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего, Барака Обамы, а также самого Трампа.
I fulfilled my campaign promise - others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2017 г.
Ранее сообщалось, что власти Палестины не намерены встречать вице-президента США Майка Пенса в ходе его официального визита в Иерусалим.
6 декабря Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту приступить к подготовке переноса американского посольства из Тель-Авива.
Фото: flickr.com/photos/gageskidmore
Источник: Russia Today
В Сирии и Ираке немного утихло , так пендосам нужно новое говно заварить.
29
Ответить
Да и уж...,исполнил,но при этом открыл "ящик пандоры"...,и чем сейчас это закончится никому не известно. Уже пошли выступления палестинцев,да и другой мусульманский мир не доволен,и это ещё мягко сказано...
7
Ответить