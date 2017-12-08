Трамп о решении по Иерусалиму: я исполнил своё предвыборное обещание (2)

Президент США Дональд Трамп заявил, что исполнил предвыборное обещание перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим в отличие от своих предшественников.

«Я исполнил обещание, которое дал в ходе предвыборной кампании, остальные — нет», — написал глава государства в Twitter.

Трамп сопроводил свой пост видеоклипом, где запечатлены обещания по Иерусалиму бывших американских лидеров Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего, Барака Обамы, а также самого Трампа.

Ранее сообщалось, что власти Палестины не намерены встречать вице-президента США Майка Пенса в ходе его официального визита в Иерусалим.

6 декабря Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту приступить к подготовке переноса американского посольства из Тель-Авива.

Фото: flickr.com/photos/gageskidmore

Источник: Russia Today
Комментарии 2
вова1 час назад
В Сирии и Ираке немного утихло , так пендосам нужно новое говно заварить.
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ёклмн1 час назад
Да и уж...,исполнил,но при этом открыл "ящик пандоры"...,и чем сейчас это закончится никому не известно. Уже пошли выступления палестинцев,да и другой мусульманский мир не доволен,и это ещё мягко сказано...
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