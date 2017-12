Президент США Дональд Трамп заявил, что исполнил предвыборное обещание перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим в отличие от своих предшественников.

«Я исполнил обещание, которое дал в ходе предвыборной кампании, остальные — нет», — написал глава государства в Twitter.

Трамп сопроводил свой пост видеоклипом, где запечатлены обещания по Иерусалиму бывших американских лидеров Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего, Барака Обамы, а также самого Трампа.

I fulfilled my campaign promise - others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ