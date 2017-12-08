По итогам встречи в Брюсселе главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй был достигнут компромисс в рамках первого этапа переговоров по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза (ЕС), пишет news.mail.ru.

В сообщении на сайте Европейской комиссии указано, что прогресс по Brexit ирландской границе и отступным за выход из ЕС. Жан-Клод Юнкер уточнил на пресс-конференции, что ЕС сделал своим приоритетом защиту результатов соглашений об урегулировании в Северной Ирландии.

"Нам еще предстоит много сделать, однако мы готовы добиться отсутствия жесткой границы между (остающейся в ЕС) Ирландией и (находящейся в составе Великобритании) Северной Ирландией", — пояснил господин Юнкер.

По финансовым обязательствам, по его словам, стороны подтвердили общий приоритет продолжения реализации важных программ ЕС, в частности по обменам или научным исследованиям.

Тереза Мэй заявила, что условия соглашения по выходу страны из союза могут быть согласованы на следующей неделе, перед саммитом ЕС. Великобритания теперь нацелена на глубокое партнерство и особые отношения с ЕС. Этому будет посвящена вторая фаза переговоров.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. За выход страны из союза британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.