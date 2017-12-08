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Самым богатым видеоблогером мира в 2017 году стал Даниэль Миддлтон, который ведет игровой канал DanTDM, пишет Forbes. Прежний лидер рейтинга PewDiePie опустился на шестую строчку.

По подсчетам издания, за год Миддлтон заработал 16,5 миллиона долларов при 17 миллионах подписчиков. Это самый высокий результат за последние два года.

На втором месте среди богатейших видеоблогеров — Эван Фонг (канал VanossGaming), заработавший 15,5 миллиона долларов, третьей оказалась комедийная группа Dude Perfect, чей годовой доход составил 14 миллионов долларов. В пятерку YouTube-богачей также вошли геймер Марк Фишбах и звезда YouTube и Vine актер Логан Пол.

Лидер предыдущих двух лет Феликс Чельберг (канал PewDiePie) в 2017 году стал только шестым, заработав 12 миллионов долларов. В 2016 году он заявил о завершении карьеры, однако снимать для YouTube продолжил. А в 2017-м PewDiePie оказался в центре нескольких скандалов. В частности, блогера обвинили в расизме из-за слова «нигер», которое он произнес во время стрима по видеоигре PlayerUnknown's Battlegrounds.

В том же году Чельберг для ролика заставил двух индийцев нарисовать плакат с надписью Death To All Jews («Смерть всем евреям»). После этого случая компания Disney расторгла отношения с блогером.