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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отказ экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сотрудничать со следствием говорит об обоснованности выдвинутых против него обвинений, передает РИА «Новости».

«В данном случае есть правовая процедура, которой любой гражданин, в том числе и Саакашвили, должен придерживаться. Если он нарушает эту процедуру, если он бежит от следствия, если он прячется где-то, то это подрывает доверие к нему, и я не счастлив от этого. Он должен ответить следствию и обществу на те обвинения, которые на сегодня против него выдвинуты. Если он не отвечает — это только свидетельствует об обоснованности этих обвинений», — сказал он.

Данное заявление Порошенко сделал в рамках совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Ранее сообщалось, что Саакашвили пытался прорваться в гостиницу в центре Киева, чтобы помыться.

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