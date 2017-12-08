В мире |

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выразил возмущение в связи с решением Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

«Это особенно возмутительно в тот исторический момент, когда, при поддержке России, правительственной армии Сирии удалось освободить страну от игиловских террористов, а в нашем информационно-идеологическом противостоянии с врагами Ислама наметилась безоговорочная победа. По существу это удар в спину тем, кто все эти десятилетия пытался выработать алгоритм политико-дипломатического урегулирования в этом непростом регионе», — написал он.

Кадыров подчеркнул, что из-за подобных действий американского президента Палестина теряет последнюю надежду на автономию.

«Как понять политику американского президента? Очень просто. Теперь исчезли последние сомнения в том, кто создал террористический плацдарм на территории Ирака и Сирии для установления своего «миропорядка», — отметил Кадыров.

Он также выразил уверенность в том, что своим решением Трамп ввергнет Израиль в «пучину кровавого противостояния» и широкомасштабную войну.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, на какие две части разделило людей решение Трампа по Иерусалиму.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.