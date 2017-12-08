Папа Римский решил подкорректировать текст молитвы "Отче наш" (1)
Папа Римский Франциск заявил, что намерен изменить текст молитвы "Отче наш", сообщил Sky News.
По мнению понтифика, современная версия фразы "не введи нас в искушение", заучиваемая миллионами христиан на протяжении веков, основана на неверном переводе с арамейского, на котором говорил Христос.
"Это неправильный перевод, потому что он дает понять, что это бог вводит в искушение. На самом деле это я в него впадаю, а не он толкает меня, чтобы увидеть, как я упаду", — сказал Франциск. Он добавил, что христиане привыкли считать, что к греху толкает сатана.
Отмечается, что его комментарий в эфире итальянского телевидения может привести к изменениям в тексте молитвы, которую некоторые считают основополагающей в христианстве.
Текущую версию католическая церковь использует с 1966 года.
Ранее папа Римский выступил за сохранение статуса Тель-Авива и Иерусалима.
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