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Папа Римский Франциск заявил, что намерен изменить текст молитвы "Отче наш", сообщил Sky News.

По мнению понтифика, современная версия фразы "не введи нас в искушение", заучиваемая миллионами христиан на протяжении веков, основана на неверном переводе с арамейского, на котором говорил Христос.

"Это неправильный перевод, потому что он дает понять, что это бог вводит в искушение. На самом деле это я в него впадаю, а не он толкает меня, чтобы увидеть, как я упаду", — сказал Франциск. Он добавил, что христиане привыкли считать, что к греху толкает сатана.

Отмечается, что его комментарий в эфире итальянского телевидения может привести к изменениям в тексте молитвы, которую некоторые считают основополагающей в христианстве.

Текущую версию католическая церковь использует с 1966 года.

Ранее папа Римский выступил за сохранение статуса Тель-Авива и Иерусалима.

фото: pixabay.com