Гормональные контрацептивы повышают риск развития рака груди, выяснили ученые. Данные были опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Исследователи из Копенгагенского университета собрали данные о почти двух миллионах датчанок от 15 до 25 лет за период с 1995 года по настоящее время. За этот период среди них было зарегистрировано более 11,5 тыс. случаев рака груди. Риск развития рака оказался выше для тех женщин, которые пользовались гормональными контрацептивами в виде таблеток, подкожных имплантов, пластырей или вагинальных колец. Риск возрастал пропорционально длительности периода использования контрацептивов. В первый год он увеличивался на 9%, если же прошло более 10 лет – на 38%. При этом у тех, кто отказался от гормональной контрацепции спустя пять и более лет использования риск все равно оставался повышен.

Результаты исследования показывают, что даже современные гормональные контрацептивы способны повышать риск возникновения рака груди. Однако авторы работы обращают внимание на то, что рак груди – далеко не самый распространенный вид рака, особенно среди молодых женщин. Кроме того, использование оральных контрацептивов связан со снижением риска рака яичников, кишечника и эндометрия. При этом положительный эффект от контрацептивов сохраняется после окончания приема намного дольше, чем отрицательный.

фото: pixabay.com