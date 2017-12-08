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Японская компания Taisei предложила оригинальное решение для борьбы с чрезмерным трудоголизмом офисных работников, который может стать причиной серьезных проблем со здоровьем и даже привести к внезапной смерти (это явление получило название кароси).

Как пишет Engadget, Taisei разработала дрон, который должен будет выгонять засидевшихся сотрудников из офиса после окончания рабочего дня. Согласно замыслу разработчиков, беспилотник под названием T-Frend будет действовать в автономном режиме, отслеживая сотрудников при помощи встроенной камеры. Шум пропеллеров дрона, а также проигрываемая им музыка не позволят людям сконцентрироваться на работе и вынудят их покинуть офис.

Особенность T-Frend заключается в том, что беспилотнику не нужен GPS для ориентации в помещении. В качестве основной мелодии он будет использовать японскую версию шотландской песни "Auld Lang Syne", которая звучит во многих японских заведениях, оповещая сотрудников и посетителей о конце рабочего дня.

Ожидается, что дрон T-Frend станет доступен в апреле. Компании смогут арендовать беспилотник по цене около 445 долларов в месяц.

Отметим, что японские разработчики регулярно создают необычных дронов. Так, в феврале этого года исследователи из Национального института передовой промышленной науки и технологий Японии успешно использовали небольшой любительский дрон для опыления цветов, а в сентябре прошлого года японская компания Prodrone представила грузовой мультикоптер PD6B-AW-ARM, оборудованный двумя манипуляторами, похожими на руки.

фото: pixabay.com