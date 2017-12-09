В мире |

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер.

Агентству ТАСС Варшавер уточнил, что Броневой скончался в Москве в больнице после тяжелой болезни. Прощание состоится в "Ленкоме", о времени будет известно позднее, сказал он.

"Он тяжело болел, умер сегодня в 07:30 утра", - сказал директор. - Прощание, конечно, пройдет в нашем театре, агент уже занимается похоронами".

"Смерть Леонида Броневого - большая потеря для театра, громадная", - подчеркнул Варшавер.

17 декабря Броневому исполнилось бы 89 лет. Он родился в 1928 году в Киеве. В 1937 году отца Броневого арестовали как "врага народа", а его вместе с матерью сослали в Кировскую область. Вернуться в Киев семье позволили в 1941 году, с началом войны их эвакуировали в Казахстан. Там Броневой, окончив экстерном школу, поступил в Ташкентский институт театрального искусства имени А.Н. Островского.

После окончания института в 1950 году Броневой по распределению попал в Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина. Оттуда уехал в Оренбург, работал в местном драмтеатре. Через некоторое время он был принят на третий курс Школы-студии МХАТ. В 1955 году, после окончания Школы-студии, Броневой снова уехал в провинцию: работал в театре имени М.Ю. Лермонтова в Грозном, потом в драмтеатре Иркутска, а с 1958 года по 1962 год – в театре имени Кольцова в Воронеже.

В 1962-1988 годах Леонид Броневой был ведущим артистом Московского драматического театра на Малой Бронной. С 1988 года Броневой — в труппе театра "Ленком".

В кино Леонид Броневой дебютировал в 1964 году ролью жандармского полковника в фильме "Товарищ Арсений". Всего он сыграл около 50 киноролей. Особую популярность ему принесла роль Мюллера в телесериале "Семнадцать мгновений весны". Среди других известных работ актера в кино – фильмы "Агония", "Вооружен и очень опасен", "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви" и др.

Леонид Броневой - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", а также лауреат государственных премий.

Источники: РИА Новости, ИТАР-ТАСС