Скончался народный артист СССР Леонид Броневой (8)

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В мире | 9 декабря 2017 года, 10:19

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер.

Агентству ТАСС Варшавер уточнил, что Броневой скончался в Москве в больнице после тяжелой болезни. Прощание состоится в "Ленкоме", о времени будет известно позднее, сказал он.

"Он тяжело болел, умер сегодня в 07:30 утра", - сказал директор. - Прощание, конечно, пройдет в нашем театре, агент уже занимается похоронами".

"Смерть Леонида Броневого - большая потеря для театра, громадная", - подчеркнул Варшавер.

17 декабря Броневому исполнилось бы 89 лет. Он родился в 1928 году в Киеве. В 1937 году отца Броневого арестовали как "врага народа", а его вместе с матерью сослали в Кировскую область. Вернуться в Киев семье позволили в 1941 году, с началом войны их эвакуировали в Казахстан. Там Броневой, окончив экстерном школу, поступил в Ташкентский институт театрального искусства имени А.Н. Островского.

После окончания института в 1950 году Броневой по распределению попал в Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина. Оттуда уехал в Оренбург, работал в местном драмтеатре. Через некоторое время он был принят на третий курс Школы-студии МХАТ. В 1955 году, после окончания Школы-студии, Броневой снова уехал в провинцию: работал в театре имени М.Ю. Лермонтова в Грозном, потом в драмтеатре Иркутска, а с 1958 года по 1962 год – в театре имени Кольцова в Воронеже.

В 1962-1988 годах Леонид Броневой был ведущим артистом Московского драматического театра на Малой Бронной. С 1988 года Броневой — в труппе театра "Ленком".

В кино Леонид Броневой дебютировал в 1964 году ролью жандармского полковника в фильме "Товарищ Арсений". Всего он сыграл около 50 киноролей. Особую популярность ему принесла роль Мюллера в телесериале "Семнадцать мгновений весны". Среди других известных работ актера в кино – фильмы "Агония", "Вооружен и очень опасен", "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви" и др.

Леонид Броневой - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", а также лауреат государственных премий.

Источники: РИА Новости, ИТАР-ТАСС

Комментарии 8
андрюХА3 часа назад
Великий актер!
Великие и интересные роли!
Вечная память-Леонид Сергеевич........
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Есть моменты, когда ты обязательно должен уйти в тень, это вопрос деликатности и большой культуры. Надо давать от себя отдохнуть.
Л.С Броневой
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Алекс3 часа назад
Эх, товарищ Мюллер...как жаль.
Леонид Сергеевич, вас будут помнить всегда.
Спасибо вам!
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ёклмн3 часа назад
Царствие небесное и вечная память. Жаль,уходит эпоха...
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