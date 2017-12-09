На границе Израиля и Палестины начались столкновения (7)

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В мире | 9 декабря 2017 года, 15:23

На границе Палестины и Израиля, около Рамаллы (столицы Палестины) и израильского поселения Бейт-Эль начались столкновения, израильская армия применяет газ и шумовые гранаты, переедает корреспондент РИА Новости.

Протестующие подожгли покрышки, группа подростков принесла большой мусорный бак, чтобы перекрыть дорогу. Им навстречу со стороны Израиля приехали несколько бронеавтомобилей, солдаты начали забрасывать протестующих гранатами с газом и шумовыми гранатами. Одна из гранат с газом попала по группе журналистов.

В то же время в центре Рамаллы (столица Палестины) на площади Аль-Манара идет митинг партии "Джабхат Шаби", посвященный ее 52-летию. Как ожидается, после окончания митинга ее активисты также придут к поселению Бейт-Эль. К ним также могут присоединиться все недовольные ситуацией вокруг Иерусалима.

Фото: pixabay.com

Источник: РИА Новости
Комментарии 7
111 час назад
The New York Post цитирует Киссинджера дословно: «Через десять лет Израиля не будет»Красиво и технично вывести США из зоны влияния и при этом ещё и подложить свинью Израилю, настроив против него весь мир.
Как всегда нагадили сами себе, в связи с тем, что не хотят смириться с новой главенствующей ролью Ирана на Ближнем Востоке (идеология).
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вова1 час назад
Американцы заварили очередное говно.
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Patriot10 минут назад
Es ta neuzskatu. Musu valsti ta ir mazakumtaitibas valoda.
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