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Ари Бен был женат на принцессе Марте-Луизе с 2002 по 2016 год

Бывший зять короля Норвегии рассказал о том, как Кевин Спейси схватил его за интимное место.

В интервью норвежской радиостанции Р4 Ари Бен, который до прошлого года был женат на дочери норвежского короля Харальда, рассказал, что инцидент произошел в 2007 году, когда американский актер проводил прием после концерта в честь присуждения Нобелевской премии мира.

"Мы беседовали, и он сидел рядом со мной. Через пять минут он сказал - давай выйдем на воздух и покурим. И тут он опускает руку под стол и хватает меня за яички", - рассказал Ари Бен.

По его словам, он сумел тогда отделаться от Спейси словами: "Ну, может попозже". "У меня тогда еще не было седых волос, я был на десять лет моложе, - я был прямо его типаж", - заметил Бен.

Ранее целый ряд мужчин обвинил голливудского актера в сексуальных домогательствах. Также в ноябре лондонский театр "Олд Вик", которым более 10 лет руководил Спейси, сообщил, что получил 20 заявлений о неподобающем поведении Спейси от молодых актеров и продюсеров.

Спейси сталкивался и с другими обвинениями в сексуальных домогательствах, что привело практически к прекращению его творческой карьеры.

Недавно было объявлено, что он исключен из состава актеров, задействованных в съемках шестого и заключительного сезона телесериала "Карточный домик". Главная роль в сериале теперь будет исполняться актрисой Робин Райт, которая играет жену президента Фрэнка Андервуда Клэр.

В новом фильме режиссера Риддли Скотта "Все деньги мира" сцены, в которых первоначально был снят Кевин Спейси, будут пересняты с участием Кристофера Пламмера.

Пресс-секретарь Спейси заявил в конце ноября, что актер собирается пройти курс лечения.