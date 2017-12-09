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Американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, назвал США нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени, передает телеканал Fox Business.

"Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени", — сказал Трамп.

После этого он обратился к своим сторонникам с ободряющими призывами, отмечает телеканал.

Первая мировая война началась в 1914 году и длилась почти до конца 1918-го. США долгое время держали нейтралитет и вступили в военные действия только 6 апреля 1917 года. Одним из поводов стал инцидент у юго-восточного побережья Ирландии, когда германская подводная лодка потопила плывший из США в Англию британский лайнер "Лузитания".

Во время Второй мировой войны (1939-1945) СССР, США и Великобритания договорились об открытии второго фронта в Западной Европе еще в 1942 году, однако англо-американский десант высадился в Нормандии только в 1944 году.

Фото: кадр телеканала MSNBC