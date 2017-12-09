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Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу гражданина Таджикистана Умара Махмадиева, подозреваемого в террористической деятельности, сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

Он останется под арестом до 7 февраля 2018 года.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Махмадиева задержали в аэропорту "Пулково" при попытке пересечь российскую границу. Он планировал пробраться через Турцию в Афганистан и примкнуть там к "Исламскому государству".

"В случае, если задержанному не удалось бы реализовать свои планы, он намеревался совершить диверсионно-террористический акт от имени "Исламского государства" на территории Санкт-Петербурга", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального УФСБ РИА Новости подтвердили эту информацию.

Фото: пресс-служба ФСБ по Петербургу и Ленинградской области