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Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэль Шмид утверждает, что Россия пыталась шпионить за его комиссией, сообщает "Р-Спорт".

"Во время конференции WADA в том же отеле находилась делегация российской разведслужбы. Нам стало ясно: непосредственно мы являемся целью", - цитирует Шмида watson.ch.

Шмид также заявил, что комиссия подвергалась хакерским атакам. Он отметил, что перед началом работы комиссия приняла меры безопасности: компьютеры не были подключены к интернету, офисные помещения всегда были закрыты на замок, переговорные комнаты проверялись на наличие прослушивающих устройств, также сотрудники не пользовались электронными устройствами в офисе.

Комиссия Шмида расследовала информацию о возможном вмешательстве российских властей в антидопинговую систему страны. В свою очередь, власти России неоднократно отрицали данные обвинения. Во вторник был опубликован доклад комиссии, в котором говорится, что не было найдено доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ "допинговой системы".

Фото: flickr.com/Martin Bingisser