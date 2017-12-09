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Около сотни палестинцев пострадали в субботу в ходе массовых беспорядков на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и секторе Газа, сообщила РИА Новости официальный представитель Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.

Сводные цифры, которые публикуют обе стороны, демонстрируют сокращение масштабов протеста против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Шестьдесят палестинцев получили ранения в стычках в Иерусалиме, еще 32 — в секторе Газа", — сказала собеседница агентства.

Накануне в столкновениях с израильскими военными погибли двое жителей сектора Газа, свыше тысячи палестинцев пострадали от огнестрельного оружия и слезоточивого газа. Еще двое боевиков стали жертвами ночных авиаударов, которыми израильтяне отвечали на ракетные обстрелы с территории анклава.

Израильская полиция сообщила о четырех сотрудниках, которых в субботу ранили камнями при подавлении беспорядков в центре Иерусалима.

Согласно армейской сводке, волнения на Западном берегу собрали около 600 участников и проходили в 20 местах, в том числе в Вифлееме, Рамаллахе и Тулькарме. В секторе Газа беспорядки проходили на восьми участках хорошо укрепленной границы с Израилем с участием примерно 450 палестинцев, сообщили военные. Накануне, по их подсчетам, на акции насильственного протеста вышли 7,5 тысячи человек.

Фото: flickr.com