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Президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против Москвы за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом написали в издании Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что министерство торговли США намерено ввести новые ограничительные меры в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области новых ракетных технологий. Как сообщил чиновник из Белого дома, цель такого санкционного давления состоит в "изменении планов" российского правительства.

Ранее в Госдепе заявили, что договор находится под угрозой из-за нарушений российской стороной его положений.

"К сожалению, это ключевое соглашение сегодня находится под угрозой", — сообщили в Госдепартаменте.

Однако американское внешнеполитическое ведомство подтвердило готовность прекратить разработку новых ракетных технологий, но только если Россия будет соблюдать договор по РСМД.

"Администрация (США) твердо убеждена в том, что Соединенные Штаты не могут стоять на месте, пока Российская Федерация продолжает развивать военные системы в нарушение Договора. Хотя Соединенные Штаты будут продолжать добиваться дипломатического решения, мы предпринимаем экономические и военные меры, направленные на то, чтобы побудить РФ вернуться к соблюдению (договора)", — заявила представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Кроме того, немецкое издание Spiegel сообщило, что глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал союзников по блоку НАТО разработать общую линию поведения в отношении Москвы и применять по возможности ограничительные меры, чтобы "заставить Россию соблюдать договор по РСМД".

К обвинениям Мэттиса присоединился и глава минобороны Литвы Раймундас Караоблис, однако он не смог представить конкретных доказательств нарушения документа.

"Нарушение Договора РСМД размещением ракет средней дальности Россией было подтверждено источниками спецслужб союзников (по НАТО)", — заявил Кароблис. Он добавил, что в нарушении Россией Договора по РСМД в альянсе видят "серьезный вызов со стороны РФ безопасности европейского континента". Он добавил, что НАТО должно ответить на это "дипломатическими и военными мерами".

В свою очередь, в России отвергли обвинения в нарушении ДРСМД.

В частности, глава МИД Сергей Лавров напомнил, что президент страны Владимир Путин неоднократно заявлял о приверженности Москвы договору по РСМД, и Россия не нарушала его положений.

"Насчет сообщений, что мы якобы где-то разворачиваем ракеты средней и меньшей дальности, запрещенные соответствующим договором: мне не известно об этих сообщениях. Я готов был бы их посмотреть, тогда, может быть, более внятно выражусь. В принципе, президент Путин уже не раз комментировал нашу приверженность Договору о ракетах средней и меньшей дальности, напоминал историю этого вопроса. Когда договор был заключен, у Советского Союза только и были эти ракеты наземного базирования, а у США они также были воздушного базирования, морского базирования. Поэтому, подписав договор о запрете и уничтожении таких ракет наземного базирования, мы себя, конечно, серьезно обезоружили в этой категории вооружений", — подчеркнул Лавров.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне советским лидером Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом.

Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

Соглашение было полностью выполнено сторонами к маю 1991 года. К тому моменту Советский Союз ликвидировал 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, а Соединенные Штаты уничтожили 859 ракет.

Фото: скриншот с видео, кадр CBC News