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Россия полностью привержена договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), но будет вынуждена дать зеркальный ответ, если Вашингтон перестанет следовать документу, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков напомнил, что в Вашингтоне неоднократно высказывали претензии, что Россия выходит за рамки договора, но никаких реальных доказательств не приводили.

"Иначе говоря, обвинения носят абсолютно голословный характер. Они не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей договору, ни данными полетной телеметрии. Ничем. И понятно почему — потому что этого просто не существует", — заявил дипломат.

При этом, когда Россия высказывает озабоченность тем, как сами США соблюдают свои обязательства по договору, в Вашингтоне от этого отмахиваются, отметил Рябков. Он привел в пример размещение в Румынии и Польше установок, способных запускать "Томагавки", хотя дислоцирование их на суше противоречит соглашению. Кроме того, в последнее время США заявляют о намерении приступить к разработке крылатых ракет наземного базирования с запрещенной дальностью полета.

"Так что антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД все больше выглядит как стремление свалить с больной головы на здоровую. Ее усиление может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны. Ищут предлог, стараясь создать его собственными домыслами", — говорится в комментарии.

Россия предупреждает, что разрушение соглашения может стать тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия, добавил Рябков.

"США должны понимать, какая на них ляжет ответственность", — подчеркнул он.

Что касается новых санкций, о планах ввести которые заявляли в Белом доме, то, по словам замглавы МИД, США "пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает".

"Им следует наконец избавиться от иллюзий, чтобы мы перестали попусту терять время и занялись совместным выправлением отношений, оказавшихся по вине американцев в последние годы в состоянии глубокого кризиса", — заключил дипломат.

Напомним, как уже писал Mixnews, президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против Москвы за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Отмечается, что министерство торговли США намерено ввести новые ограничительные меры в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области новых ракетных технологий. Как сообщил чиновник из Белого дома, цель такого санкционного давления состоит в "изменении планов" российского правительства.

Фото: flickr.com