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Пьяный водитель на автомобиле на полном ходу въехал в пешеходную зону в центре города Сондрио на севере Италии и сбил нескольких прохожих, сообщают местные СМИ.

Как сообщил в субботу новостной телеканал Rai News 24, инцидент произошел на рождественском рынке на центральной площади города.

В результате инцидента, который произошел вечером в субботу, были ранены четыре человека, в том числе, 44-летняя женщина, которую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель пытался бежать с места происшествия, но был оперативно задержан представителями правоохранительных органов. Виновником инцидента оказался итальянец, проживающий в этом районе Сондрио. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ДТП он также получил ранение и был госпитализирован.

Следователи прокуратуры Сондрио занимаются выяснением подробностей инцидента и намерены установить причины неадекватного поведения водителя. Ему, в частности, будет проведен тест на наличие наркотических веществ в крови.

Фото: flickr.com

Источники: РИА Новости, ИТАР-ТАСС