Власти КНДР раскритиковали решение Трампа по Иерусалиму
Власти Северной Кореи раскритиковали президента США Дональда Трампа за его решение по Иерусалиму, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как заявил представитель МИД КНДР, решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля "заслуживает глобального осуждения и отвержения, поскольку оно является открытым нарушением и оскорблением международного права и единодушной воли международного сообщества".
"США должны нести полную ответственность за все последствия в виде напряженности и нестабильности на Ближнем Востоке, к которым приведут его [Трампа, — "Газета.Ru"] безрассудные и высокомерные действия", — заявили в Пхеньяне.
Ранее Институт прав человека Академии общественных наук КНДР опубликовал официальный отчет, в котором назвал страну "бастионом прав человека".