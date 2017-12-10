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Власти Северной Кореи раскритиковали президента США Дональда Трампа за его решение по Иерусалиму, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как заявил представитель МИД КНДР, решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля "заслуживает глобального осуждения и отвержения, поскольку оно является открытым нарушением и оскорблением международного права и единодушной воли международного сообщества".

"США должны нести полную ответственность за все последствия в виде напряженности и нестабильности на Ближнем Востоке, к которым приведут его [Трампа, — "Газета.Ru"] безрассудные и высокомерные действия", — заявили в Пхеньяне.

Ранее Институт прав человека Академии общественных наук КНДР опубликовал официальный отчет, в котором назвал страну "бастионом прав человека".