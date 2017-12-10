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Курс биткоина за последние сутки упал на более чем 14,5% на бирже Coinmarketcap. Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 10:35 эта криптовалюта торгуется на уровне $13,46 тыс. за биткоин.

Отметим, по состоянию на 8 декабря курс биткоина составил $18 тысяч (1 миллион рублей), что стало новым рекордом. В течение 24 часов он откатился после рекорда до $15 тысяч.

Фото: pixabay.com