За сутки курс биткоина упал на 15% (2)
В мире | 10 декабря 2017 года, 11:38
Курс биткоина за последние сутки упал на более чем 14,5% на бирже Coinmarketcap. Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 10:35 эта криптовалюта торгуется на уровне $13,46 тыс. за биткоин.
Отметим, по состоянию на 8 декабря курс биткоина составил $18 тысяч (1 миллион рублей), что стало новым рекордом. В течение 24 часов он откатился после рекорда до $15 тысяч.
Фото: pixabay.com
Источник: Life.ru
дело рук Сороса, очевидно же
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Глеб Борцов :D :D the story of success
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