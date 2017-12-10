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Лауреат премии "Золотой глобус" Чарли Шин подал иск в суд против издания National Enquirer после того, как таблоид сообщил, что он домогался до своего несовершеннолетнего коллеги. Об этом сообщает Variety.

В иске Шина этот материал называется "частью вопиющей, вредной, отвратительной и клеветнической кампании".

"Со злым умыслом National Enquirer решил, что он может заработать деньги, опубликовав ложные и непристойные истории, утверждая, что г-н Шин является сексуальным растлителем, который охотится на молодых мальчиков", — говорится в иске.

В свою очередь владеющая изданием компания American Media Inc. заявила, что готова судиться с Шином и "не может дождаться его разоблачения в суде".

Ранее СМИ сообщали, что инцидент с домогательствами якобы произошел в 1986 году на съемках фильма "Лукас". На тот момент Шину было 19 лет, а снимавшемуся вместе с ним Кори Хэйму — 13.

Фото: facebook.com