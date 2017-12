В мире |

Аэропорт города Бирмингем в воскресенье отменил десятки рейсов из-за сильного снегопада.

"Мы по-прежнему трудимся над очисткой взлетно-посадочной полосы, но идет сильный снег. Мы начнем операции с рейсами сразу, как только будет безопасно", — говорится в сообщении в Twitter аэропорта.

We're still working very hard to clear the airfield but the snow is still falling heavily. As soon as it's safe we'll start operations again pic.twitter.com/DpIS41u8g5