Аэропорт Бирмингема отменил десятки рейсов из-за снегопада (2)

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В мире | 10 декабря 2017 года, 13:46

Аэропорт города Бирмингем в воскресенье отменил десятки рейсов из-за сильного снегопада.

"Мы по-прежнему трудимся над очисткой взлетно-посадочной полосы, но идет сильный снег. Мы начнем операции с рейсами сразу, как только будет безопасно", — говорится в сообщении в Twitter аэропорта.

Снегопад начался еще накануне, вечером в субботу аэропорт не принимал рейсы вообще. В настоящий момент отменены десятки рейсов из Амстердама, рейсы из Эдинбурга и один рейс из Германии.

Аэропорт Бирмингема – это международный аэровокзал, он считается в Великобритании седьмым по уровню загруженности.

Фото: flickr.com

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
Leonardo Gromov4 часа назад
Логично .не готовы
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Svetlana Budjaka4 часа назад
Общественный транспорт в Бирмингеме уже перестал ходить
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